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  • 27.02.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 12:13

'da tren istasyonunda faciası: Ölü ve yaralılar var

'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

İKİ TREN Mİ ÇARPIŞTI?
Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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