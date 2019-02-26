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  • 27.02.2019 03:20
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 03:24

Trump'a büyük şok! İhraç edildi...

Başkanı 'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı , Barosundan ihraç edildi.

Trump'a büyük şok! İhraç edildi...

Bloomberg'in haberine göre, Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, "Avukat Şikayet Komitesi" adlı disiplin komitesinin, Cohen'in, Barosundan kovulması için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, Cohen'in 1992'den bu yana üyesi olduğu New York Barosundan ihracına hükmetti. Cohen'in ülkedeki başka herhangi bir eyalet barosuna üyeliğinin olmadığı öğrenildi.

COHEN'İN KONGREDEKİ İFADELERİ
Bugün Kongresinde, Senato İstihbarat Komitesindeki kapalı oturumda ifade veren Cohen, yarın da açık oturumda Denetim Komitesinin önüne çıkacak.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Cohen'in yarınki oturumda, Başkan Trump'ı "görevde bulunduğu esnada suç teşkil eden eylemlerde bulunmakla" suçlayacağı aktarılmıştı.

Cohen, perşembe günü de kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ifade verecek.

COHEN'E 3 YIL HAPİS CEZASI
Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve 'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusyasoruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren , aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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