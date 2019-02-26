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  • 26.02.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:05

... Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner geliyor!

... Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner yarın 'ya geliyor.

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret!

gelişmmesine göre, Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner yarın 'ya geliyor. Kushner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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