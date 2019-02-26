Son dakika gelişmmesine göre, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner yarın Ankara'ya geliyor. Kushner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Son dakika gelişmmesine göre, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner yarın Ankara'ya geliyor. Kushner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
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