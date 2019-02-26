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  • 26.02.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:17

Son dakika... 'da istifa krizi! Ruhani kabul etmedi

Son dakika... Dışişleri Bakanı istifa etmişti.. İran Sözcüsü, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını kabul etmedi." ifadesini kullandı.

İran'da istifa krizi! Ruhani kabul etmedi

Son dakika gelişmesine göre, Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını kabul etmedi.

İran Dışişleri Bakanı istifa etmişti. Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek "Hoş çakalın, özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.

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