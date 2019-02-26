Son dakika gelişmesine göre, İran Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını kabul etmedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etmişti. Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek "Hoş çakalın, özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.
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