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  • 26.02.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 13:49

'dan korkutan iddiası: ye hazırlanıyor

Güvenlik Konseyi, 'nin 'ya i hazırlık yaptığını öne sürdü.

Rusya'dan korkutan Venezuela iddiası!

Yapılan açıklamada 'nin 'ya hazırlıkları kapsamında ve 'ya özel askeri birliklerini konuşlandırdığı belirtildi.

VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere , , Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, , Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, , İran, Küba, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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