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  • 27.02.2019 04:43
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 04:46

İğrenç iddia! 'de gözaltında tutulan binlerce çocuğa

'de ailelerinden ayrı olarak gözaltında tutulan binlerce çocuk ve gencin a uğradığı iddia edildi. Kongre üyesi Deutch, “Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, ’in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

İğrenç iddia! ABD'de binlerce çocuğa...

Axios internet haber portalının Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch'ın ofisinden edindiğini açıkladığı Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi () belgelerine göre, son 4 yılda aileleri tarafından refakat edilmeyen gözaltındaki binlerce çocuğun e uğradığı belirtildi.

Belgelerde, Ekim 2014-Temmuz 2018 arasında HHS'ye bağlı Mülteci Yerleştirme Ofisi'ne 4 bin 556, ABD da bin 303 cinsel tacizle ilgili şikayet yapıldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, gözaltı merkezlerinde göçmen çocuk ve gençlere yetişkin personel tarafından pornografik videolar gösterme ve cinsel organlarına zorla dokunma gibi suçlamaların yer aldığı ifade edildi.

Kongre üyesi Deutch, "Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, HHS'in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

HHS Sözcüsü Caitlin Oakley de iddialar üzerine yaptığı açıklamada refakatsiz yabancı çocuk programı uygulamasında küçüklerin güvenliğinin en büyük endişeleri olduğunu belirterek, "Bunlar, zor şartlar altındaki savunmasız çocuklar ve Mülteci Yerleştirme Ofisi her bir çocuğa azami özen gösterilerek davranılması gerektiği sorumluluğunu biliyor. Herhangi bir suistimal, veya ihmal iddiası ciddiye alınarak soruşturma ve yanıt vermek için hızla hareket edilmektedir." dedi.

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