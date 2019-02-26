Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Kürt muhabir Şifa Gerdi'nin Musul'da DEAŞ saldırısı sırasında hayatını kaybedişinin ikinci yılında düzenlenen törene katıldı. Görev süresince Kürtler'e yardımını ve desteğini esirgemeyen Hollande, Erbil Valisi ve Rudaw Genel Müdürü Ako Muhammed tarafından karşılandı. Medya grubu, her yıl düzenledikleri Uluslararası Gerdi Ödülü'nü, kadın gazetecilerden birine vermeyi kararlaştırdı.
- Dünya
- 26.02.2019
- Gazete
Erbil’ın müdavimi
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