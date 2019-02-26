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Erbil’ın müdavimi
Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Kürt muhabir Şifa Gerdi'nin 'da saldırısı sırasında hayatını kaybedişinin ikinci yılında düzenlenen törene katıldı. Görev süresince Kürtler'e yardımını ve desteğini esirgemeyen Hollande, Valisi ve Rudaw Genel Müdürü Ako Muhammed tarafından karşılandı. Medya grubu, her yıl düzenledikleri Uluslararası Gerdi Ödülü'nü, kadın gazetecilerden birine vermeyi kararlaştırdı.

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