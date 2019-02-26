Amerikan klasiği!

Amerikalı Craig Coley, 1978'de Rhonda Wicht adlı 24 yaşındaki bir kadını ve dört yaşındaki oğlunu öldürmekten suçlu bulunarak hapse gönderildi. 39 yıl sonra yani birkaç gün önce suçsuz olduğu anlaşılan 71 yaşındaki Coley'ye, 21 milyon dolar tazminat ödenecek. Coley, "Geç gelen adalet, parayla mutluluk vermez" dedi.
- Dünya
- 26.02.2019
- Gazete
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