Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.02.2019 03:15
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 03:18

İHA'sı Rus hava sahasında uçtu!

’nın güneyinde geçtiğimiz günlerde keşif uçuşu yapan Amerikan bu kez de Rusya’nın kuzeyinde keşif uçuşları gerçekleştirdi.

ABD İHA'sı Rus hava sahasında uçtu!

Geçtiğimiz hafta ve üslerinden kalkış yapan Amerikan (İHA) 'nın güneyinde keşif uçuşları gerçekleştirmişti. Bu kez yine İtalya'da bulunan Sigonella NATO üssünden kalkış yapan 10-2043 kuyruk numaralı Global Hawk, ve üstünden hareketle Rusya'nın Baltık kıyısında olan kuzey bölgelerinde keşif yaptı. Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, İtalya'daki üsten 10.35'te kalkış yapan İHA 12.40'ta Fransa üssünden 14:20'de Almanya semalarına ilerledi. Buradan 15.55'te Rusya'nın Kaliningrad ve Petersburg semalarına ulaşan 'ye ait İHA Rusya semalarındaki keşfini 16.55'te sona erdirdi. Keşfin bitmesiyle birlikte ABD'ye ait İHA İtalya'daki üssüne geri döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriABD İHA'sı Rus hava sahasında uçtu!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar