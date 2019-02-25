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  • 25.02.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 23:12

Son dakika... Terör örgütü yandaşlarından 'ne saldırı: 43 gözaltı

Son dakika... 'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü yandaşları, binası ve polise saldırdı. 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı.

PKK yandaşları Avrupa Konseyi'ne saldırdı

Yerel basında yer alan haberlere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla önünde gösteri düzenleyen yandaşları, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi.

3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı.

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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