Maduro: Yıkılmadım

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ın sokaklarını gezerek Juan Guaido'yu destekleyen ABD'ye mesaj gönderdi. Kendisini destekleyenlere de teşekkürlerini iletti. Halkın; devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım" ifadesini paylaştı. "Trump'tan, Venezuela'dan elini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.
POMPEO: GÜNLERİ SAYILI
Venezuela'ya darbe girişiminde bulunan ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro için 'günleri sayılı' ifadesini kullandı. Orduya da çağrı yapan Bakan, "Halkınızın yanında olun" dedi.
POMPEO: GÜNLERİ SAYILI
Venezuela'ya darbe girişiminde bulunan ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro için 'günleri sayılı' ifadesini kullandı. Orduya da çağrı yapan Bakan, "Halkınızın yanında olun" dedi.
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