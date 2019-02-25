Bugünkü
Takvim

Maduro: Yıkılmadım

Yıkılmadım
Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ın sokaklarını gezerek Juan Guaido'yu destekleyen ABD'ye mesaj gönderdi. Kendisini destekleyenlere de teşekkürlerini iletti. Halkın; devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım" ifadesini paylaştı. "Trump'tan, Venezuela'dan elini çekmesini isteyen halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.

POMPEO: GÜNLERİ SAYILI
Venezuela'ya darbe girişiminde bulunan ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro için 'günleri sayılı' ifadesini kullandı. da çağrı yapan Bakan, "Halkınızın yanında olun" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriMaduro: Yıkılmadım
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar