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  • 25.02.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 18:45

Feribotta can pazarı! İşte saniye saniye o anlar

'da seyir halindeki bir feribotta başlayan kısa sürede büyüdü. Feribotta can pazarı yaşandı, yolcular olay yerine gelen feribot ve botlarla tahliye edildi.

Feribotta can pazarı! İşte saniye saniye o anlar

Olay 'nın kuzeydoğusunda Kedah eyaletine bağlı Langkawi takımadaları açıklarında meydana geldi. 50 yolcusu ise seyir halinde bulunan 'Dragon Star 1' adlı feribotun motor bölümünde çıkan kısa sürede büyüdü. Feribotun mürettebatı yolculara can yeleği giymelerini söyledikten sonra bölge kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

DİĞER FERİBOT VE BOTLAR İMDADA YETİŞTİ
Yanan feribotu fark eden, bölgedeki feribot, tekne ve botlar da hemen feribotun yanına yanaştı. Feribotun burun kısmına yanaşan bir başka feribot yolcuların büyük bir bölümünü aldı. Kalan yolcu ve mürettebat ise teknelere bindi.

Yerel medya, olay sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaşanan can pazarı diğer feribot ve teknelerdekilerce an be an kaydedildi.

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