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  • 24.02.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 17:49

Son dakika: Trump'tan zirve tweeti! devreye girdi...

Başkanı, lideri Kim'le buluşması i Çin'in fazlasıyla yardım ettiğini ve Pekin yönetiminin son istediği şeyin sahip bir kapı komşusu olduğunu duyurdu.

Trump'tan zirve tweeti! Çin devreye girdi...

lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da bir araya gelmeye hazırlanan Başkanı , peş peşe paylaştığı Twitter mesajlarıyla 'in rolünü açıkladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirve için fazlasıyla yardımcı olduğunu belirterek "Çin'in isteyeceği son şey, büyük ölçekli sahip bir komşusu" dedi.

Çin ve 'nın uyguladığı sınır yaptırımlarının hayli etkili olduğunu vurgulayan ABD lideri, "Başkan Kim'le harika ilişkiler!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Vietnam'daki ikinci zirveden beklentisinin nükleer silahsızlanma olduğunu da aktardı.

Geçen yıl Haziran ayında Singapur'da tarihi bir zirveye imza atan Kim ve Trump, 27 Şubat'ta Vietnam'ın Hanoi kentinde buluşacak. Kuzey Kore lideri, Vietnam'a gitmek üzere ünlü yeşil treniyle yola çıktı bile.

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