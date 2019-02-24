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  • 25.02.2019 02:11
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 02:11

Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun,  Twitter’dan 'nın öldürülen eski lideri 'nin kanlı fotoğrafını  paylaşması, Devlet Başkanı 'ya "açık tehdit" olarak  yorumlandı.

Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit!

muhalefetine verdiği "sıkı" destekle bilinen Florida Senatörü Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı.

Rubio, 'nin eski lideri Kaddafi'nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı.

Rubio paylaşımında, herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı 'ya karşı "açık bir tehdit" olarak yorumlandı.

YAŞANAN KRİZ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta olmak üzere , , , Peru, Ekvador, Paraguay, , Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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