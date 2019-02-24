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  • 24.02.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 17:05

için kritik tarih belli oldu

Başbakanı , İngiltere'nin 'nden ayrılmasını onaylayan anlaşmasını 12 Mart'a kadar İngiltere Parlamentosu'nda oylamaya sunacağını duyurdu.

Brexit için kritik tarih belli oldu

ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesi kapsamında Mısır'da temaslarda bulunan Başbakanı , 12 Mart tarihi itibariyle İngiltere parlamentosuna anlaşması taslağını oylamaya sunmak için getireceğini söyledi.

BREXIT SÜRECİ
İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

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