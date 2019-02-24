Bangladeş'te uçak kaçırma girişimi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden havalanan yolcu uçağı, Bangladeş'e doğru uçarken kaçırılmak istendi.
Biman Bangladeş Havayolu'na ait uçağın Chittagong kentindeki havalimanına sağ salim indiği bildiriliyor.
Havayolu şirketi, uçaktaki 142 yolcunun araçtan güvenli bir şekilde ayrıldığını duyurdu.
Polis ve askerler ise, uçağı kuşatmış durumda.
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