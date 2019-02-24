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  • 24.02.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 21:26

Arap liderlerinin yarısının katılmadığı AB-Arap başladı

AB-Arap 'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı. 11 ülke kral, emir ve seviyesinde temsil edilirken, dört ülke düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

Liderlerin yarısı katılmadı!

'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te "İstikrarda Yatırım" başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap başladı.

18 AB YETKİLİSİ ŞARM EL ŞEYH'TE
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere ı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere , başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh'e geldi.

STRATEJİK KONULAR MASADA
İki gün sürecek zirvede güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik konularda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra yatırım ve ekonomik kalkınmanın ele alınması hedefleniyor.

FİLİSTİN, LİBYA, SURİYE, YEMEN...
Zirvede ayrıca sorunu, 'daki gelişmeler ve Suriye ile Yemen'deki savaşların masaya yatırılması bekleniyor.

MERKEL, ŞARM EL-ŞEYH'E GELMEDİ
28 AB ülkesinin temsilcisinin katılacağının duyurulduğu zirveye, Almanya Başbakanı Angela 'in de katılacağı açıklanmıştı ancak Merkel henüz Mısır'a gelmedi.

Merkel'in zirvenin ilk gününe neden katılmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa'dan da herhangi bir yetkili Şarm eş-Şeyh'e gelmedi.

ARAP ÜLKELERİNİN YARISININ KATILMADIĞI ZİRVE
21 aktif üyenin yer aldığı ülkeleri liderlerinin yarısı zirveye katılmıyor. 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

EV SAHİBİ DARBECİ SİSİ!
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah ve Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh katılıyor.

Zirvede Lübnan ve Fas başbakan, Cezayir meclis başkanı, Umman ise Sultan'ın yardımcısı seviyesinde temsil ediliyor. Ürdün, Komor Adaları, Moritanya ve Sudan dışişleri seviyesinde zirveye katılıyor.

Katar'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

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