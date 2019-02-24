Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te "İstikrarda Yatırım" başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi başladı.

18 AB YETKİLİSİ ŞARM EL ŞEYH'TE

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh'e geldi.





STRATEJİK KONULAR MASADA

İki gün sürecek zirvede güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik konularda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra yatırım ve ekonomik kalkınmanın ele alınması hedefleniyor.

FİLİSTİN, LİBYA, SURİYE, YEMEN...

Zirvede ayrıca Filistin sorunu, Libya'daki gelişmeler ve Suriye ile Yemen'deki savaşların masaya yatırılması bekleniyor.





MERKEL, ŞARM EL-ŞEYH'E GELMEDİ

28 AB ülkesinin temsilcisinin katılacağının duyurulduğu zirveye, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı açıklanmıştı ancak Merkel henüz Mısır'a gelmedi.





Merkel'in zirvenin ilk gününe neden katılmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa'dan da herhangi bir yetkili Şarm eş-Şeyh'e gelmedi.

ARAP ÜLKELERİNİN YARISININ KATILMADIĞI ZİRVE

21 aktif üyenin yer aldığı Arap Birliği ülkeleri liderlerinin yarısı zirveye katılmıyor. 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.





EV SAHİBİ DARBECİ SİSİ!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah ve Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh katılıyor.





Zirvede Lübnan ve Fas başbakan, Cezayir meclis başkanı, Umman ise Sultan'ın yardımcısı seviyesinde temsil ediliyor. Ürdün, Komor Adaları, Moritanya ve Sudan dışişleri seviyesinde zirveye katılıyor.





Katar'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.