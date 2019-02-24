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  • 24.02.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 21:10

'den Maduro'ya küstah tehdit: Günleri sayılı

'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı 'yu hedef alan , "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." dedi. Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı 'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela suna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri i çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

ABD'den Maduro'ya küstah tehdit: Günleri sayılı

, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, 'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Venezuela halkının "demokrasiye kavuşması" ve ihtiyaç duyduğu "ları" temin etmesi i gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.

VENEZUELA ORDUSUNA ÇAĞRI
Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı 'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela suna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Venezuela, ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.

Katıldığı kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için "hasta tiran" ifadesini kullandı.

Pompeo, "insani yardım" tırlarının Venezuela'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere , Kanada, , Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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