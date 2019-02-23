Amerikan spor markası Nike'ın skandalı dünya gündeminin ilk sırasına çıktı. Duke Üniversitesi'nde oynayan ve gelecek NBA draftında bir numaradan seçilmesi beklenen Zion Williamson, UNC ile oynanan maçın 33. saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabı dış müdahale olmadan neredeyse ikiye ayrıldı. Williamson, ayağının burkulması sonucu parkeleri terk etmek zorunda kaldı.
"Geleceğin LeBron James'i" olarak tanımlanan yıldız oyuncunun yaşadığı olayla ilgili ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Maçı salonda izleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı. Sosyal medyada da on binlerce kişi Nike'a tepki gösterdi.
"Geleceğin LeBron James'i" olarak tanımlanan yıldız oyuncunun yaşadığı olayla ilgili ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Maçı salonda izleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı. Sosyal medyada da on binlerce kişi Nike'a tepki gösterdi.
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