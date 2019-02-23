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'ın marka ayakkabısı parçalandı

’de geleceğin LeBron’u olarak gösterilen , ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı... Olay nedeniyle, spor markasına tepki çığ gibi büyüdü.

Nike patladı
Amerikan spor markası 'ın skandalı dünya gündeminin ilk sırasına çıktı. Duke Üniversitesi'nde oynayan ve gelecek NBA draftında bir numaradan seçilmesi beklenen Zion Williamson, UNC ile oynanan maçın 33. saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabı dış müdahale olmadan neredeyse ikiye ayrıldı. Williamson, ayağının burkulması sonucu parkeleri terk etmek zorunda kaldı.



"Geleceğin LeBron James'i" olarak tanımlanan yıldız oyuncunun yaşadığı olayla ilgili ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Maçı salonda izleyen 'nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı. Sosyal medyada da on binlerce kişi Nike'a tepki gösterdi.

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