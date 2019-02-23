Fransa'da, "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa Halk Sağlığı'ndan yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Ülkenin birçok bölgesinde karantina için çalışmalar başlatıldı.
- Dünya
- 23.02.2019
- Gazete
Fransa’da grip katliamı
- Milyonlarca kullanıcıyı şoke eden iddia
- Trump'tan Suriye açıklaması!
- Venezuela'dan flaş karar! Sınır kapatıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.