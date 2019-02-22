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  • 23.02.2019 03:41
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 03:41

Trump 'nin Daimi Temsilci adayını açıkladı

Başkanı , ülkesinin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Büyükelçiliği görevini yürüten 'ı aday gösterdiğini duyurdu. Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.

Trump ABD'nin adayını açıkladı

Başkanı , ülkesinin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Büyükelçiliği görevini yürüten 'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.

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