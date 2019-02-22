USGS'den yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasını salladığı açıklandı.

Onlarca aktif volkanı da içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır. Başta Ekvador olmak üzere bütün Güney Amerika ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.