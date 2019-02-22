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  • 22.02.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 13:57

Son dakika: ülkesi 'da korkutan !

Son günlerde 'Türkiye'de olacak mı?' soruları sorulursan, ülkesi 'un Ambato kentinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen son dakika deprem haberine göre Peru sınırında gerçekleşen depremin, yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.

7.7'lik deprem! Amerika sarsıldı...

USGS'den yapılan açıklamaya göre, 'un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda 7.7 şiddetinde meydana geldi. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasını salladığı açıklandı.

Onlarca aktif volkanı da içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır. Başta Ekvador olmak üzere bütün ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.

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