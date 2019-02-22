Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela yakınlarına özel kuvvet ve ekipman sağladığını, NATOmüttefiklerinin de Venezuela'daki muhalefetin nasıl silahlandırılacağını görüştüğü yönünde açıklamada bulunuldu.

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.