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  • 21.02.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:35

... 'ten 'a saldırı

... 'de terör örgütü / işgalindeki ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan ilçesine saldırı düzenlendi. ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR
Aracın, / işgalindeki 'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi. ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde de akşam saatlerinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 1 sivil ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

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