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  • 21.02.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 20:34

'dan çok sert D açıklaması: Rehin aldılar

Dışişleri Bakanı , D'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () çekilme kararına ilişkin, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." dedi.

Rusya'dan çok sert ABD açıklaması: Rehin aldılar

Başkent Moskova'da Avrupa İşletmeler Ağı temsilcileriyle bir araya gelen Lavrov, D'nin siyasetini ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini değerlendirdi.

Lavrov, 'nun Avrupa'da askeri faaliyetlerinin arttığına işaret ederek, "NATO, genişleme politikasını uygulayarak, Makedonya, ve 'ı kendisine çekmeye çalışıyor." diye konuştu.

ABD'nin 'den çekilme kararı aldığını hatırlatan Lavrov, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ülkesinin AB ile ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek, "AB'nin iş adamları, yaptırımlardan bıkmış durumda ve ile iş birliğini sürdürmeye hazır. Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi geçen sene yüzde 20 yükselerek yaklaşık 300 milyar doları buldu. AB'nin yaptırımlardan vazgeçmesi gerekiyor." diye konuştu.

, AB ve Rusya arasında uygulanan vizenin karşılıklı olarak kolaylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

Rusya'daki Avrupa İşletmeler Ağı Başkanı Johan Vanderplaetse da AB'nin Rusya ile oluşturduğu istikrarlı pazarı eşit koşullarda koruyacaklarını ifade etti.

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