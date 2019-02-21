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Kraliyet kurallarını hiçe saydı.

Nisan’da bebeğini kucağına alması beklenen Markle, partisi vererek Kraliyet kurallarını hiçe saydı.

Asi gelin
Sussex Düşesi , gündemden düşmedi. Giyimi konusunda 'in uyarılarını dinlemedi. 7 aylık hamile olan Markle, son olarak ABD'nin kentine gitti. Burada Jessica Mulroney, gibi yakın arkadaşlarıyla partisi verdi. Kraliyet ailesinin normalde baby shower partileri yapmadığı bildirildi. Böylelikle Markle, bir Kraliyet geleneğini daha yerle bir etti. Öte yandan doğacak bebek için mavi renkte hediyeler alındığı öğrenildi.

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