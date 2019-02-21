Sussex Düşesi Meghan Markle, gündemden düşmedi. Giyimi konusunda Kraliçe Elizabeth'in uyarılarını dinlemedi. 7 aylık hamile olan Markle, son olarak ABD'nin New York kentine gitti. Burada Jessica Mulroney, Serena Williams gibi yakın arkadaşlarıyla baby shower partisi verdi. Kraliyet ailesinin normalde baby shower partileri yapmadığı bildirildi. Böylelikle Markle, bir Kraliyet geleneğini daha yerle bir etti. Öte yandan doğacak bebek için mavi renkte hediyeler alındığı öğrenildi.
- Dünya
- 21.02.2019
- Gazete
Meghan Markle Kraliyet kurallarını hiçe saydı.
Nisan’da bebeğini kucağına alması beklenen Markle, baby shower partisi vererek Kraliyet kurallarını hiçe saydı.
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