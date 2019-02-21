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  • 21.02.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 22:46

Cumhurbaşkanı'nın 'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

'da Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı. Macron'un 5. , Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.

Fransa'da şok! Macron'u 'rehin' aldılar!

'da Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un 'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. , Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.

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