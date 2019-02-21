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  • 22.02.2019 04:47
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 04:47

'nin 200 askeri bir süre daha 'de kalacak

, 'nin 'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

Yaklaşık 200 askerlik...

Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin 'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.


Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Sanders'ın açıklamasının Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti.

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