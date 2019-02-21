ABD'nin 2.7 milyonluk nüfusuyla en kalabalık üçüncü kenti olan Chicago, 70 yaşındaki Kazım Gürgüt'e odaklandı. Yaşlı adam önceki gün evinden çıktı. Bir daha Gürgüt'e ulaşılamadı. Yaşlı adamı bulamayan ailesi, durumu polise anlattı. Ekipler, sadece Türkçe bildiği açıklanan yaşlı adamı bulmak için soruşturma başlattı. ABD basını ise kayıp adamı manşetlere taşıdı. Chicago'nun çok satan gazetelerinden Chicago Sun Times, "Eğer Gürgüt'ü görürseniz dedektifleri arayın" diye yazdı.
- Dünya
- 21.02.2019
- Gazete
ABD Kazım’ı arıyor
ABD’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Chicago’da yaşayan Kazım Gürgüt sırra kadem bastı. Bütün ülke kayıp Türk’ü aramaya başladı.
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