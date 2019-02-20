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  • 20.02.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 19:08

, insansız sualtı aracı ''un görüntülerini yayınladı

, '' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı!

Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun başarıyla sonuçlandığı belirtilen testin görüntülerinde ''un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.

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