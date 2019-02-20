Putin'den ABD'ye nükleer tehdit!

Yılda bir kez Rus Parlamentosu'na seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Putin, Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmesi durumunda, yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil, ABD'yi de hedef alacaklarını açıkladı.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından, füze konuşlandırma konusunda ilk adımı atmayacaklarını söyleyen Rus lider, çatışma istemediklerini de sözlerine ekledi.

Ancak ABD ilk adımı atarsa, karşılık vermekten geri kalmayacaklarını da vurguladı.

INF ANLAŞMASI

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.





ABD VE RUSYA'NIN INF'DEN ÇEKİLMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF'yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini duyurmuştu.



