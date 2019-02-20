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Moda dünyası yasta! hayatını kaybetti...

Chanel’in efsane ismi , hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Alman tasarımcı 85 yaşındaydı.

Moda dünyası yasta
Fransız moda evi Chanel'i küçük bir atölyeden dünyanın en büyük moda markalarından biri haline getiren Alman tasarımcı 85 yaşında hayatını kaybetti. 41 ülkedeki moda evlerinde adeta yas ilan edildi. Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette'in de kime bırakılacağı da sorun oldu. Chanel yetkilileri, kedinin markanın merkezinde kalmaya devam edeceğini söylerken, Lagerfeld'in mirasçıları bu duruma tepki gösterdi.

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