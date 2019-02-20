Merkel'i büyüleyen karnaval

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve beraberindekiler, her yıl geleneksel olarak yapılan Berlin'deki bir karnaval resepsiyonuna katıldı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve uzun süre protokole gösteri yapan dansçılara hayran kaldı. Ünlü dansçı Liana Wolf'un ilginç şovlarını ise ayakta alkışladı. Bütün dansçılarla yakından ilgilenen Merkel'e, desteklerinden dolayı gruplar adına teşekkür için madalya takdim edildi.
- Dünya
- 20.02.2019
- Gazete
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