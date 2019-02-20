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Küskün prensler

Düşesler Meghan ve Kate arasındaki gerilim, eşlerini de etkiledi. ve kardeşi ’nin resmi görevlere artık birlikte katılmama kararı aldıkları iddia edildi.

Küskün prensler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. 19 Mayıs'ta ile evlenen Sussex Düşesi Meghan Markle, eltisi olan Cambridge Düşesi Kate Middleton ile anlaşamadı. İki elti arasındaki gerginlik, kardeşler ve Prens Harry'nin de arasını açtı. İngiliz basını, Prens Harry ve Prens William'ın yakın bir zamanda işlerini de ayıracaklarını yazdı. William ve Harry'nin bundan sonra resmi görevlerde birlikte yer almayacağı iddiası ortaya atıldı. İki kardeş ve düşesler, en son Noel kutlamaları sırasında birlikte fotoğraflanmıştı.

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