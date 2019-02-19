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  • 19.02.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 22:54

'nin davet ettiği ülkelere 'dan sert uyarı: Üç kez düşünün

'nin 'de kurulması planlanan de, kontrolü Batı'nın elinde tutmak amacıyla Avrupa ülkelerini davet etmesine 'dan çok sert tepki geldi. Rus Lavrov, 'ABD'nin o bölgeye göndermek istediği ülkeler bu işi üç kez düşünmeli' dedi.

Rusya'dan o ülkelere çok sert uyarı: Üç kez düşünün

Sergey Lavrov, " adı verilen bölgede güvenliği kimin sağlayacağına bizzat karar vereceklerini açıklayan 'nin bir perspektife sahip olduğunu sanmıyorum. Bu, gayrimeşru bir açıklama. ABD'nin bu bölgeye göndermek istediği herkese böyle hukuka aykırı bir eylemde bulunmadan üç kez düşünmesini samimiyetle tavsiye ediyorum" dedi.

Lavrov, ABD'nin 'den çekilme planlarının konuşulduğu bu dönemde terör tehdidinin Suriye'nin kuzeydoğusuna dönmeyeceğinden emin olunması gerektiğini kaydetti. Bununla birlikte Lavrov, Kürtleri geleneksel olarak yaşadıkları bölgelere geri döndürülmesi gerektiğini, zira ABD'nin Kürtlere geleneksel Arap topraklarına ittiğini ve böylece Kürtlerle Araplar arasında çatışmayı provoke ettiğini vurguladı.

ABD, TAMPON BÖLGEYE AVRUPA ÜLKELERİNİ ÇAĞIRMIŞTI
(WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD (), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti.

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