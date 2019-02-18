Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek isteyen 4 Avrupa Parlamentosu üyesini sınır dışı etti.

Avrupa Parlamentosundaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi, Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover ve Esther de Lange Uluslararası Havalimanı Maiquetia'ya indikten hemen sonra başka bir uçakla ülkelerine geri gönderildi.

MADURO TALİMAT VERMİŞTİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Arreaza, aşırılık yanlısı olarak suçladığı milletvekillerinin, Venezuela'nın istikrarına engel olabileceğini ifade etmişti.

YAŞANAN KRİZ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.