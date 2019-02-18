Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.02.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 19:35

'da Guaido'ya soğuk duş! 4 üyesi ülkeye alınmadı

'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden 'nun ülkeye davet ettiği 4 üyesi ülkeye alınmadı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Venezuela'da Guaido'ya soğuk duş!

'da hükümeti, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ile görüşmek isteyen 4 üyesini sınır dışı etti.

Avrupa Parlamentosundaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi, Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover ve Esther de Lange Uluslararası Havalimanı Maiquetia'ya indikten hemen sonra başka bir uçakla ülkelerine geri gönderildi.

MADURO TALİMAT VERMİŞTİ
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Arreaza, aşırılık yanlısı olarak suçladığı milletvekillerinin, Venezuela'nın istikrarına engel olabileceğini ifade etmişti.

YAŞANAN KRİZ
Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta olmak üzere , Kanada, , Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, , ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı , "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriVenezuela'da Guaido'ya soğuk duş! 4 Avrupa Parlamentosu üyesi ülkeye alınmadı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar