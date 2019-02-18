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  • 19.02.2019 00:05
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 00:33

Son dakika: 'da ! Hayatını kaybedenler var...

medyasına göre, başkent 'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Mısır'da patlama! Hayatını kaybedenler var...

'ın başkenti 'nin El-Ezher bölgesinde meydana geldi. Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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