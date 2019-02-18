Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde patlama meydana geldi. Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika: Mısır'da patlama! Hayatını kaybedenler var...
Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.
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