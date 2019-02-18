Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.02.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 22:46

'dan flaş hamlesi... İmzalar atıldı

şirketi, bağımlılığını azaltmak ve "millileştirme programı" kapsamında, uluslararası 3 şirketlerle 2,4 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

Flaş petrol hamlesi... İmzalar atıldı

şirketinden yapılan açıklamada, ülkede bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak amacıyla millileştirme programının başlatıldığı duyuruldu.

Millileştirme programı çerçevesinde Katar Petrol şirketi, Nakilat ve McDermott, Baker Hughes ve Schlumberger şirketleriyle anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerle ortaklık kurularak ülke içinde ve dışında üretim yapılacağı ifade edildi.

Katar Enerji Bakanı ve Katar Petrol İcra Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, programın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni programla birlikte ihracat için yerli alternatifler ve ülkede yapılan üretime katma değer sağlanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, günlük ortalama 650 bin varil petrol üretiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriKatar'dan flaş petrol hamlesi... İmzalar atıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar