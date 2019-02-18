İyice turlattılar!

Avrupa, ırkçılıkta sınır tanımadı. Türk düşmanlığı korkunç boyutlara ulaştı. Danimarka'da bir tur şirketi skandala imza attı. Almanya'da oynanan Schalke 04-Galatasaray maçı için Schalke 04 tribününden bilet almak isteyen bir taraftarın ismi Türk adını çağrıştırdı.



Danimarka'daki bir tur şirketi, adı Türk ismine benzediği gerekçesiyle taraftara bilet satmadı. Bilet alamayan ve ismi açıklanmayan taraftar ise ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle Danimarka Eşitlik Kurulu'na başvuru yaptı. Kurul, tur şirketini, 5 bin kron (3 bin 970 lira) para cezasına çarptırdı.