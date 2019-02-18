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  • 18.02.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 16:58

'de larla saldırı! En az 15 ölü, 30 yaralı

’nin şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde iki patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

'de "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen 'de gerilim her geçen gün yükseliyor. Suriye hükümetinin bombardıman altına aldığı İdlib kırsalındaki muhalifler Esad güçlerine karşılık vermeye başlamış, belirli bölgelerde ateşkes tamamen ihlal edilmişti. Bugün İdlib şehir merkezinin El-Kusur Caddesi'nde iki patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Bölgeye ulaşan Suriye Sivil Savunma ekipleri, ilk da büyük bir zayiatın olmadığını ancak ikinci patlamanın çok fazla sivilin bulunduğu bir bölgede gerçekleştiğini kaydetti.

Saldırıların gerçekleştiği yerlerin büyük hasar gördüğü gözlendi.

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