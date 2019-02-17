Amerikan Vogue dergisinin Brezilya edisyonunun moda editörü Donata Meirelles, skandala imza attı. Meirelless, 50'nci doğum gününde tahta benzeyen bir sandalyede fotoğraflandı. Yanında ise 2 siyahi kadın vardı. Editörün tahta benzeyen bir sandalyede verdiği poz, sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştırdı. Bu fotoğrafa tepki yağdı. Instagram kullanıcıları Meirelles'in pozunu, kölelik döneminin simge fotoğraflarından biriyle kıyasladı. Tepkiler üzerine Meirelles özür dileyip, dergideki görevinden ayrıldığını açıkladı.
- Dünya
- 17.02.2019
- Gazete
İstifa 'kare'si!
Amerikan Vogue dergisinin Brezilyalı editörü Donata Meirelles ‘efendi ve köleleri’ pozu verdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Tartışılan isim, özür dileyip istifa etti.
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