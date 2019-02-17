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  • 17.02.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 12:15

: Bölgesel devletlerle çalışmaya hazırız

, Tahran'ın 'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ruhani'den kritik açıklama!

, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "İran, 'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve , İranlıları bölmek istiyor" dedi. ABD'nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu

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