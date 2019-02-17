Hırvatistan'da yaşayan İsveçli pilot Malin Rydqvist, güzelliğiyle dikkat çekti. Boeing 737 içinde dünyayı dolaşan Rydqvist, sosyal medyada fenomen haline geldi. "Dünyanın en güzel pilotu" seçilen Malin Rydqvist'e modellik teklifleri bile geldi. Kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği yerlerde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel pilot, modellik tekliflerine sıcak bakmadığını, uçmayı çok sevdiğini söyledi.
- Dünya
- 17.02.2019
- Gazete
Güzel uçuş
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