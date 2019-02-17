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  • 17.02.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 14:39

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Adım adım çekileceğiz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, geri çekilmeyle ilgili önemli bir takım açıklamalar yaptı.

ABD’den çok önemli çekilme kararı!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilmelerinin müttefiklere danışarak, adım adım gerçekleşeceğini, bir anda çekilmeyeceğini vurguladı.

Ayrıntılar gelecek...

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