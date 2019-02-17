ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Adım adım çekileceğiz ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, geri çekilmeyle ilgili önemli bir takım açıklamalar yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilmelerinin müttefiklere danışarak, adım adım gerçekleşeceğini, bir anda çekilmeyeceğini vurguladı. Ayrıntılar gelecek... TÜM MANŞETLER