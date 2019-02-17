ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Adım adım çekileceğiz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilmelerinin müttefiklere danışarak, adım adım gerçekleşeceğini, bir anda çekilmeyeceğini vurguladı.
Ayrıntılar gelecek...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilmelerinin müttefiklere danışarak, adım adım gerçekleşeceğini, bir anda çekilmeyeceğini vurguladı.
Ayrıntılar gelecek...
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