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  • 15.02.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 21:14

Maduro müjdeyi verdi! Başarısız oldu!

Devlet Başkanı , ülkesindeki  "darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını", çözümün diyalog, saygı ve  anlayıştan geçtiğini söyledi. Maduro, Venezuela'ya, dün , ve 'dan 933 ton ilaç geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

Maduro müjdeyi verdi! Başarısız oldu!

'nin askeri tehditleri, "insani kriz ve yardım" tartışmaları altında büyük bir siyasi kriz yaşanan 'da, ülkenin tarihi kurtarıcısı Simon Bolivar'ın bağımsızlık yolunda yaptığı "Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümü" törenleri başladı.

Başkent Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Devlet Başkanı Maduro burada yaptığı konuşmada, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun, ABD başta olmak üzere birçok batı ve ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasıyla ilgili, " kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı." ifadesini kullandı.

"ABD imparatorluğunun, muhalefetle diyalog olmaması i emir verdiğini" söyleyen Maduro, bunun bir hata olduğunu ve ABD Başkanı 'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi.

"Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istiyoruz. Biz barışın savaşçılarıyız." diyen Maduro, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Maduro, Venezuela'ya, dün , Çin ve 'dan 933 ton ilaç geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

Yıl dönümüne ilişkin, Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD ve diğer büyük güçlerin, çıkarları uğruna Venezuela'nın barışına, istikrarına ve ekonomisine kasteden bir saldırıya giriştikleri" kaydedildi.

Açıklamada, ulusal birliğe ve Venezuelalı kimliğinin yükseltilmesinin önemine vurgu yapıldı.

YAŞANAN KRİZ
Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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