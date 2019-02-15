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'e katılıp polisleri yumruklayan boksör 'e hapis

’da boks şampiyonu , ’e katıldı. Göstericilere müdahale eden polisleri yumrukladı. 3 yıl hapis cezası aldı.

Nakavt
Fransa'da 'in öfkesi dinmedi. Hükümeti protesto eden göstericilerin arasına Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger de girdi. Şampiyon boksör, 5 Ocak'taki gösterilerde boy gösterdi. Dettinger, göstericilere müdahale etmek isteyen polislere yumruk darbeleri indirdi.



Boksörün yumrukladığı güvenlik güçleri geri çekildi. 7 Ocak'ta gözaltına alınan boksör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarı Yelekli boksör hakkındaki davada karar verildi. Dettinger'in 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.




Ünlü boksör, Fransız polislerini yumruklamıştı.

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