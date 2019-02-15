Fransa'da Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Hükümeti protesto eden göstericilerin arasına Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger de girdi. Şampiyon boksör, 5 Ocak'taki gösterilerde boy gösterdi. Dettinger, göstericilere müdahale etmek isteyen polislere yumruk darbeleri indirdi.
Boksörün yumrukladığı güvenlik güçleri geri çekildi. 7 Ocak'ta gözaltına alınan boksör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarı Yelekli boksör hakkındaki davada karar verildi. Dettinger'in 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Ünlü boksör, Fransız polislerini yumruklamıştı.
Boksörün yumrukladığı güvenlik güçleri geri çekildi. 7 Ocak'ta gözaltına alınan boksör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarı Yelekli boksör hakkındaki davada karar verildi. Dettinger'in 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Ünlü boksör, Fransız polislerini yumruklamıştı.
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