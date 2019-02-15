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Fitness soygunu
Kendisini ' uzmanı' olarak tanıtan Brittany , sosyal medyada 500 bin takipçiye ulaştı. Para karşılığı kişiye özel programlar hazırladı. Davis'e kişi başı 200 dolar ödeyen pek çok kişi, zayıflayamadı. Davis'in sertifikasının olmadığı anlaşıldı. "Dolandırıldık" diyen mağdurlar, dava açtı.

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