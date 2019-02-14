Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, bugün Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak. Zirvede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, İdlib'teki gelişmeler ele alınacak.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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