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Talihsız dolandırıcı!

ABD’de telefon dolandırıcısı, eski Başkanı ’ı kendisine hedef seçti. Ama kısa sürede enselendi.

Talihsız dolandırıcı!
ABD'de Keniel Thomas (29), telefon dolandırıcılığıyla 1 milyon dolar kazandı. eski Başkanı 'ı tesadüf eseri aradı. Mega Millions'tan 15,5 milyon dolar ile Mercedes kazandığını söyledi. Ancak Thomas, hedef aldığı kişinin Başkan Carter ve Reagan CIA başkanlığını yapan Webster olduğunu bilmiyordu. 2 saat içinde tutuklanan dolandırıcı, 71 ay hapis yatacak.

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