Talihsız dolandırıcı!

ABD'de Jamaikalı Keniel Thomas (29), telefon dolandırıcılığıyla 1 milyon dolar kazandı. CIA eski Başkanı William Webster'ı tesadüf eseri aradı. Mega Millions'tan 15,5 milyon dolar ile Mercedes kazandığını söyledi. Ancak Thomas, hedef aldığı kişinin Başkan Carter ve Reagan CIA başkanlığını yapan Webster olduğunu bilmiyordu. 2 saat içinde tutuklanan dolandırıcı, 71 ay hapis yatacak.
- Dünya
- 14.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.