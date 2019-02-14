FORMULA 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013'de Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza yaptı. Başına darbe alan sporcu felç kaldı. Menajeri Sabine Kehm, efsane Alman pilot hakkında açıklama yaptı. Kehm, Schumacher'in hasta yatağında bile yakın çevresindeki insanların özel günlerini unutmadığını ve onlar için hediyeler aldığını anlattı. İngiliz basını geçen hafta, 50 yaşındaki Schumacher'in yürümeye başladığını yazmıştı. İsviçre'de tedavi gören sporcunun, beyin hasarı tedavisi için ABD'ye gidebileceği açıklanmıştı.
- Dünya
- 14.02.2019
- Gazete
Schumacher’den özel haber
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